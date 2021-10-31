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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا | الإسماعيلي ملك لأبنائه .. 6453 جنيها تكلفة إنشائه من تبرعات الأهالي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

اتفق أهالي محافظة الاسماعيلية عام 1921 علي إنشاء نادي مصري بالمجهودات الذاتية عن طريق التبرعات. 

بدأ إنشاء نادي الاسماعيلي تحت مسمي نادي النهضة وذلك بشكل رسمي عام 1924 وأصبح عضوا في الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1926. 

الإسماعيلي بدأ متواضعا للغاية حيث بني بسور من الطوب اللبن وحجرة واحدة لخلع الملابس وملعب رملي لكرة القدم. 

ويعد نادي الاسماعيلي هو أول ناد مصري في الإسماعيلية وكانت كل الاندية في ذلك الوقت تابعة للجاليات الأجنبية. 

بلغ قيمة إنشاء نادي الاسماعيلي 6453 من تبرعات الأهالي والتجار. 

لعب فريق الاسماعيلي أول مباراة له امام فريق منتخب الجيش الإنجليزي وذلك في حفل إفتتاح النادي عام 1947 بحضور حيدر باشا الذي كان في ذلك الوقت رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. 

في عام 1929 تم تغيير اسم النادي من النهضة إلى الاسماعيلي بشكل رسمي. 

الاسماعيلي أحد الأندية العريقة في مصر وحقق الكثير من الانجازات على مدار التاريخ حيث نجح الإسماعيلى في حصد ثلاث بطولات دورى ممتاز وبطولتى كأس مصر وبطولة دورى أبطال إفريقيا وهو أول فريق عربي يحقق اللقب . 
 

الاسماعيلي نادي الإسماعيلي النهضة

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