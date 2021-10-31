الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية ويدخل المربع الذهبي

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال بيتيس بثلاثية دون رد في منافسات الدوري الإسباني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد.

وأنهى فريق العاصمة شوط المواجهة الأول متقدما بهدف حمل توقيع النجم البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقة 26.



وأضاف الأتلتيكو الهدف الثاني في الدقيقة 63 بكرة أدخلها مدافع بيتيس جيرمان بيزيلا بالخطأ في مرمى فريقه.



وسجل النجم البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثالث عند 80 من عمر المواجهة.



ورفع أتلتيكو رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة، وتقدم للمركز الرابع، وتجمد رصيد بيتيس عند 21 نقطة، وتراجع للمركز الخامس.