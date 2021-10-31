طلب إحاطة عن شهادات التعليم المفتوح ومشاكل الخريجين

تقدم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي، بخصوص شهادات التعليم المفتوح، والمشاكل التي يعانى منها خريجين البرنامج.

وقال خليل فى طلب الإحاطة المقدم، مشكلة شهادات التعليم المفتوح، موضحا أن الوزارة غيرت مسمى الشهادات إلى شهادة التعليم المدمج أو شهادة مهنية، وهناك خريجين عام 2020 لم يحصلوا على الشهادة حتى الآن.

وأكد أن هناك تخبطا لعدد كبير من الخريجين، مطالبا الوزارة بتحديد مصير الالاف من الخريجين والملتحقين بالبرنامج.



هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201 ، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الذي أشار إلي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمي كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية ، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال ، مستهدياً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي .

وأضاف أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة ، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها ، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.