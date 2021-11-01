انقلاب الحلفاء.. نزاع تجاري بين فرنسا وبريطانيا.. وباريس توقع عقوبات على لندن.. جونسون: أشعر بالحيرة من موقف الحلفاء.. وماكرون : لا أريد الانتقام

ماكرون: الكرة في ملعب بريطانيا

عقوبات فرنسا على بريطانيا تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء

محاولات للتهدئة في اجتماع ماكرون وجونسون



اشتبكت بريطانيا وفرنسا مرة أخرى في خلاف حول الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، ونفت لندن أنها غيرت موقفها وأصرت باريس على أن الأمر متروك الآن لبريطانيا لحل نزاع قد يضر بالتجارة في نهاية المطاف.

وحسب "رويترز"، رسم الجانبان صورا مختلفة للقاء بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

قال جونسون إن موقف بريطانيا لم يتغير، لكنه أضاف أنه شعر "بالحيرة" لقراءة خطاب من باريس إلى الاتحاد الأوروبي يطالبون "بمعاقبة بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي".

وقال "لا أعتقد أن هذا يتوافق مع روح أو نص اتفاقية الانسحاب من اتفاقية التجارة والتعاون وربما هذا كل ما سأقوله عن ذلك"، في إشارة إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والصفقات التجارية.

وقال ماكرون، الذي تحدث أيضا في مؤتمر صحفي بعد القمة، إنه يريد التوصل إلى اتفاق. وقال في روما "لا أريد تصعيدا. يجب أن نكون جادين. لا أريد أن أضطر إلى استخدام إجراءات انتقامية ، لأن ذلك لن يساعد صيادينا".

وقال ماكرون إن باريس قدمت مقترحات للندن و "الكرة الآن في ملعب بريطانيا". بينما دعت لندن باريس للتحرك أولاً.

واندلع الخلاف عندما اتهمت فرنسا بريطانيا بإصدار نصف تراخيص الصيد فقط التي تعتقد أنها تستحقها.

تقول لندن إنها توزع تراخيص الصيد في مياهها بموجب القواعد المنصوص عليها في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واشتد الخلاف عندما احتجز الفرنسيون جرافة أسقلوب بريطانية هذا الأسبوع.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا بشكل متزايد منذ أن صوتت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016. ولم تفعل الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها لندن مؤخرًا مع الولايات المتحدة وأستراليا سوى القليل لبناء الثقة مع باريس.

ظلت قضية الصيد تطارد محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لسنوات، ليس بسبب أهميتها الاقتصادية ولكن بسبب أهميتها السياسية. إذا لم يتم حلها فقد تؤدي إلى بدء إجراءات النزاع في صفقة التجارة لما بعد "بريكست" في أقرب وقت هذا الأسبوع.

بعد اجتماع جونسون وماكرون يوم الأحد، قال مسؤول فرنسي إن الزعيمين اتفقا على محاولة تهدئة الخلاف، الأمر الذي يهدد بتشتيت الانتباه عن استضافة بريطانيا لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ COP26 التي تبدأ هذا الأسبوع في جلاسجو.

لكن المتحدث باسم جونسون رفض الحديث عن الاجتماع.

وقالت باريس إنها قد تفرض إجراءات مستهدفة اعتبارا من الثلاثاء، بما في ذلك تشديد بعض الضوابط ، إذا لم يكن هناك حل للنزاع.

وقال مسؤول فرنسي في وقت سابق يوم الأحد إن الجانبين سيحاولان إيجاد سبل لتهدئة الموقف. وقال المسؤول 'سنرى في الثاني من نوفمبر المقبل'.

ولوحت فرنسا بفرض حزمة من العقوبات على بريطانيا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 نوفمبر، في حال استمرار الخلاف حول حقوق الصيد البحري بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت الأربعاء وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك، أكد أن من بين العقوبات الواردة تكثيف عمليات التفتيش الحدودية ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وحتى إعادة النظر في إمدادات الكهرباء.

أصدرت فرنسا الأربعاء، قائمة بالعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 نوفمبر، في حال ما لم يتم إحراز تقدم كاف في الخلاف المتعلق بالصيد البحري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الكهرباء للمملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، قالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك إن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها.

كما تضمن البيان أنه "يجري إعداد حزمة ثانية من الإجراءات. لا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة".