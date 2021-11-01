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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن تواصل تحركاتها لإنقاذ المشردين من الشوارع

فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع

تتابع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال فريق التدخل السريع عمليات إنقاذ المشردين بالشوارع وذلك من خلال خطتها فى التعامل مع التقلبات الجوية واستعدادا لموسم الشتاء.

 

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مركزية بين الوزارة وجمعية الهلال الاحمر المصرى مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات تحت رئاسة مجلس الوزراء، لمعرفة الأوضاع الجوية باستمرار، والتأكد من اكتمال المهمات في مراكز الإغاثة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية والتي تشمل البطاطين والخيم والأدوية وغيرها من مستلزمات الإغاثة، وتوفير أماكن بدور الرعاية الاجتماعية للحالات الطارئة، وكذلك رفع كفاءة الفرق المتنقلة لتحقيق أقصى سرعة من الاستجابة للبلاغات والشكاوى. 

 

وسبق أن وجهت الوزيرة، فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد القصوى لإنقاذ المشردين بالشوارع، وذلك استكمالا لجهودها المستمرة في تأمين الصغار والكبار من مخاطر الشارع، خاصة أن هذه المخاطر تزداد في فصل الشتاء في ظل التقلبات المناخية والأمطار والسيول التي تهدد حياة من يتخدون من الشارع مأوى لهم.

 

كما تعقد وزيرة التضامن  اجتماعاً مع الجمعيات الأهلية الشريكة في أوقات الأزمات والكوارث والتي تصطف في جبهة واحدة وتمد يد العون للمواطنين المتأثرين بتلك الأزمات في منظومة ممنهجة وموحدة في جميع المحافظات.

 

يذكر ان فريق التدخل السريع تعامل مع 736 حالة وشكوى منذ منتصف يوليو وحتى الآن ليرتفع بذلك عدد الحالات والشكاوى إلى 17,589 حالة منذ نشأة الفريق عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

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