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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبراء عن إلغاء الطوارئ: مصر حققت انتصارا فى معركة الإرهاب..فيديو

الغاء حالة الطوارئ
الغاء حالة الطوارئ

قال خالد عكاشة  مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن إلغاء قانون الطوارئ في هذا التوقيت يؤكد أن مصر استردت قدرتها الشاملة وتقف بثبات ، مؤكدا أن مصر حققت الانتصار في معركة الإرهاب وبالتالي وجدت انه لا داعي للاستمرار في فرض حالة الطوارئ .

ومن جانبه أضاف ضياء رشوان نقيب الصحفيين خلال لقائه في برنامج " المشهد " المذاع علي قناة " تن " ، أن الفترات التي عاشت فيها مصر بدون طوارئ كانت قصيرة نسبيا ، مؤكدا أن تطبيق حالة الطوارئ في مصر بدأ في نكسة 1967 وانتهت ، منوها أن الطوارئ رفعت لأول مرة علي يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شهر أبريل 2012 .

وفي ذات الصدد أوضح السفير علاء رشدي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، ان إلغاء حالة الطوارئ هو استكمال لرؤية مصر 2030 ، مؤكدا أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر جاء بناء علي إرادة سياسية حقيقية .

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