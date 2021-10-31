خبراء عن إلغاء الطوارئ: مصر حققت انتصارا فى معركة الإرهاب..فيديو

قال خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن إلغاء قانون الطوارئ في هذا التوقيت يؤكد أن مصر استردت قدرتها الشاملة وتقف بثبات ، مؤكدا أن مصر حققت الانتصار في معركة الإرهاب وبالتالي وجدت انه لا داعي للاستمرار في فرض حالة الطوارئ .

ومن جانبه أضاف ضياء رشوان نقيب الصحفيين خلال لقائه في برنامج " المشهد " المذاع علي قناة " تن " ، أن الفترات التي عاشت فيها مصر بدون طوارئ كانت قصيرة نسبيا ، مؤكدا أن تطبيق حالة الطوارئ في مصر بدأ في نكسة 1967 وانتهت ، منوها أن الطوارئ رفعت لأول مرة علي يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شهر أبريل 2012 .

وفي ذات الصدد أوضح السفير علاء رشدي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، ان إلغاء حالة الطوارئ هو استكمال لرؤية مصر 2030 ، مؤكدا أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر جاء بناء علي إرادة سياسية حقيقية .