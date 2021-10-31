"مستقبلنا في إيدينا" لاستثمار قدرات الشباب

مستقبلنا فى إيدينا إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى التى تعمل على الاستثمار فى قدرات الشباب المصرى وتأهيلهم للعمل .

وفي إطار ما أقره الدسـتور المصـري بتخصيص نسبة 25% من مــقــاعــــد المجالـس المحـليـة للــشبـاب، جـاءت مـبـادرة مسـتقبـلـنـا فـي إيــدينــــــــا كـإحــدى مبـادرات وزارة التضـامـن الاجتمـاعـي للاستثمـــار فــي قـــدرات الشبــاب و تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في العمل العام بصفة عامة والعمل الـمـحـلى بصفـة خـاصـة حـيث تـم تـمـويـل الـبرنــامـــج مــن صـنـدوق إعـانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية و ذلك إيمانا بأهمية الشباب ودوره فــــي بناء الــدولة ومؤسسـاتـها، وللتأكيد علـى تبنى الـدولـة لمفهـوم الشراكـة مـــع منظمـات المجتمع المدنـي، بالشراكـة مــع وزارة الشباب والــريـاضـة، وزارة التنميـــة المحليـــة.

تهدف المبادرة الى ، إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام المحلي بأهمية المشاركة الإيجابية في الشأن العام ، و بناء الروح الإيجابية لدى الفئات الشبابية نحو المشاركة الفعالة في بناء مصر الحديثة ، و دعم دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تمكين الشباب بالمحافظات.

وحول الإنجازات التي حققتها المبادرة هناك عدد 27 محافظة لديها كوادر مؤهلة من الشباب لدخول المجال العام ، وعدد 80 جمعية ومؤسسة أهلية ساهمت في تنفيذ البرنامج واكتسبت القدرة اللازمة لأداء البرامج الخاصة بتمكين الشباب ، و225 مدرب مؤهل لتنفيذ برامج إعداد الكوادر الشبابية.

37925 كادر شباب مدرب ومؤهل للمحليات والاشتراك في الحياة العامة.

3.792.500 مليون مواطن لديهم الوعي بأهمية المشاركة في الشأن العام (علي اعتبار أن كل متدرب سوف ينفذ حملة توعية لعدد 100 مواطن ).