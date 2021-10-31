عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

"مستقبلنا في إيدينا" لاستثمار قدرات الشباب

صدى البلد

مستقبلنا فى إيدينا إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى التى تعمل على الاستثمار فى قدرات الشباب المصرى وتأهيلهم للعمل .

 

وفي إطار ما أقره الدسـتور المصـري بتخصيص نسبة 25% من مــقــاعــــد المجالـس المحـليـة للــشبـاب، جـاءت مـبـادرة مسـتقبـلـنـا فـي إيــدينــــــــا كـإحــدى مبـادرات وزارة التضـامـن الاجتمـاعـي للاستثمـــار فــي قـــدرات الشبــاب و تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في العمل العام بصفة عامة والعمل الـمـحـلى بصفـة خـاصـة حـيث تـم تـمـويـل الـبرنــامـــج مــن صـنـدوق إعـانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية و ذلك إيمانا بأهمية الشباب ودوره فــــي بناء الــدولة ومؤسسـاتـها، وللتأكيد علـى تبنى الـدولـة لمفهـوم الشراكـة مـــع منظمـات المجتمع المدنـي، بالشراكـة مــع وزارة الشباب والــريـاضـة، وزارة التنميـــة المحليـــة.

 

تهدف المبادرة الى ، إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام المحلي بأهمية المشاركة الإيجابية في الشأن العام ، و بناء الروح الإيجابية لدى الفئات الشبابية نحو المشاركة الفعالة في بناء مصر الحديثة ، و دعم دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تمكين الشباب بالمحافظات.

 

وحول الإنجازات التي حققتها المبادرة هناك عدد 27 محافظة لديها كوادر مؤهلة من الشباب لدخول المجال العام ، وعدد 80 جمعية ومؤسسة أهلية ساهمت في تنفيذ البرنامج واكتسبت القدرة اللازمة لأداء البرامج الخاصة بتمكين الشباب ، و225 مدرب مؤهل لتنفيذ برامج إعداد الكوادر الشبابية.

37925 كادر شباب مدرب ومؤهل للمحليات والاشتراك في الحياة العامة.

3.792.500 مليون مواطن لديهم الوعي بأهمية المشاركة في الشأن العام (علي اعتبار أن كل متدرب سوف ينفذ حملة توعية لعدد 100 مواطن ).

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

التعرض لهذا النوع من المنشآت يعرضك لـ مساءلة القضاء العسكري

صلة الرحم وفضلها وعقوبة قاطعها .. 7 فوائد عظيمة لفاعلها

نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها في رمضان 2022 بالتعاون مع إبراهيم عيسى.. فيديو

وزيرة البيئة: الدول المتقدمة مطالبة بزيادة التمويل لتخفيف آثار تغير المناخ

بايدن: الاتفاق النووي يعتمد على تصرفات إيران .. وسنرد بقوة على أعمالها العدائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

عاجل.. احتراق 4 أتوبيسات مدارس بحي الظاهر|فيديو

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

قرار عاجل من وزير التعليم لتفعيل الأنشطة المجتمعية في المدارس

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

هز العالم.. أطفال سوريا يعلقون صورة الكويتي «أبو فلة» على مخيماتهم ردًا للجميل

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ