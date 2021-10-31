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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تكافل وكرامة: نستهدف الأسر الأولى بالرعاية.. فيديو

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك 70 ألف طالب سيتم دعمهم خلال العام الحالي بالمصروفات الدراسية، فضلا عن منحة لكل طالب جامعى تصل إلى 200 جنيه.

أضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصدى"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "البرنامج يستهدف تخريج مجتمع سليم والمجتمع السليم يبدأ من الطفل"، لافتا: "نهتم بالمرأة وهى حامل والتغذية الصحية للطفل والأم ودعم الأسرة من النواحي الصحية".

وأكد أن البرنامج يستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن برنامج تكامل دعم نقدى يشترط على الأسرة أن تساهم فى التنمية وأن أبناء الأسرة ليس ملك الأسرة، ولكن ملك الدولة، فالطفل إما يكون إيجابيا أو سلبيا وتكافل يستهدف أسر لديها أطفال وتستهدف تنمية الأطفال سواء صحيا أو تعليميا، مؤكدا: "نستهدف دائما الأسر الأولى بالرعاية".

ولفت إلى أنه سيتم استهداف 4.5 مليون أسرة من العاملة غير المنتظمة ضمن دعم تكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة ووضع برامج حماية مناسبة لهم.

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