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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في لقاء لافروف وبايدن

الترتيب لاتصالات مستقبلية بين قادة أمريكا وروسيا

لافروف
لافروف

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إمكانية ترتيب اتصالات مستقبلية بين قادة روسيا والولايات المتحدة.

وقال لافروف، اليوم الأحد، لقناة "روسيا 1": "بالأمس حظينا بمحادثة صغيرة لكن مفيدة مع الرئيس جو بايدن".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي نقل تحياته إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأكد "التركيز على مزيد من الاتصالات".

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وأضاف لافروف: "ناقشنا باختصار أيضا كيفية ترتيب تلك الاتصالات في المستقبل القريب. وقد سلمت الرسالة للرئيس بوتين".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اختتمت قمة قادة العشرين التي عقدت في العاصمة الإيطالية، روما، أعمالها، بمشاركة دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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