عالم أزهري يوضح مفهوم صفة الشهامة.. فيديو

قال أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الوقوف بجوار الأخ لا يعني الوقوف بجواره ماديا، معقبا "من الممكن الوقوف بجواره بكلمة طيبة وهذه هي صفة الشهامة".



وأضاف "الدسوقي"، خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب صفة الشهامة".



وأشار: "كل شخص منا في الحياة يحتاج سند وعون له في الحياة"، متابعا: "الله في عون العبد إذا كان العبد في عون أخيه"، مردفا: "الرسول قال إن أفضل الأعمال هو سرور تدخله على مسلم".



وأوضح: "فضل الصدقة كبير وشامل للعديد من مناحي الحياة، ويمكن إخراجها في أي وقت، وليس لها وقت محدد"، مردفا: "من فضل الصدقة أيضا أن الله جعلها سببا لغفران الذنوب وتجاوز السيئات وتطفئ غضب الله.

