حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة معدات من داخل كمبوند في التجمع الأول

أمرت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامم بسرقة معدات من داخل كمبوند بالتجمع الأول.

وأشارت تحقيقات النيابة أنه أثناء قيام قوة أمنية بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم مُحمل عليها "عدد 33 شدادا معدنيا مجهولة المصدر".

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم، اعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائى خاص بإحدى التجمعات السكنية تابع لإحدى الشركات بدائرة القسم بأسلوب المغافلة بقصد التصرف فيها وبيعها لأحد تجار معدات البناء.

وباستدعاء مشرف الأمن الإداري بالشركة ، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.