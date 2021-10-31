أخبار البرلمان.. إضافة المواليد لبطاقات التموين.. عقوبات تنتظر بائعي السجائر للأطفال

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية ، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:
عقوبة تصوير جلسات المحاكم بدون إذن.. مشروع قانون جديد يوضح
التعرض لهذا النوع من المنشآت يعرضك لـ مساءلة القضاء العسكري
المصيلحي يزف بشرى بشأن إضافة المواليد لبطاقات التموين
حبس وغرامة.. تفاصيل مشروع قانون جديد يحظر التدخين في المنشآت الحكومية
رياضة النواب توصي بنقل معسكر كشافة بورسعيد للجمعية البحرية
وزير التموين: لا زيادة في سعر رغيف الخبز
أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع «خاصة» الزيت.. وزير التموين يوضح
السجن وغرامة 20 ألف جنيه لـ بائعي السجائر للأطفال في هذه الحالة
وزير التموين: جائحة كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية في العالم كله