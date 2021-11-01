عقره كلب شرس.. قرار جديد من النيابة بشأن واقعة إصابة شاب في البساتين

أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث في واقعة إصابة شخص نتيجة تعمد أحد الأشخاص بإطلاق كلب حراسة عليه، وتفريغ الكاميرات المتواجدة في مسرح الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأشارت التحقيقات ان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغاً بقيام شاب بإطلاق كلب الحراسة الخاص به على زميله مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة بمنطقة صقر قريش بالبساتين ونقل على إثرها المستشفى لإسعافه.

وقرر المجنى عليه فى بلاغه أن المتهم قام بالمزاح معه وسبه وهو ما رفضه وعندما نهره، قام بإطلاق الكلب الخاص به عليه مما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة أمام أعين صاحبه الذى وقف يشاهد الكلب وهو ينهش فى جسده.

وتبين إصابته بجروح خطيرة بالجسد والبطن والقدمين ، حيث تجمع المارة والأهالي وقاموا بإنقاذه وانتشاله من براثن الكلب، تم نقله إلى المستشفى فى حالة خطيرة ، تحرر محضر رقم 22528 جنح البساتين .

ويناشد المجني عليه رجال مباحث القاهرة لضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .