عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزير المالية.. اقتصادية النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية .. اليوم

صدى البلد

تستعد لجان الشئون الاقتصادية اليوم الاثنين بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية  لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حيث تناقش لجنة الشئون الاقتصادية  متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق. 

وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
 

والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي.
 

والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
 

وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.

 

هذا ووافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201 ، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

 

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الذي أشار إلي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمي كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار.

 

وأوضح أن مشروع القانون المعروض يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية ، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال ، مستهدياً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي . 

 

وأضاف أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة ، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها ، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

مجلس النواب جائحة كورونا

ترشيحاتنا

ثور ينطح رجلا وينهي حياته بطريقة مأساوية

البرهان يعفي 7 وكلاء نيابة من مناصبهم

الزمالك يصدر بيانًا بخصوص مباراة السوبر لكرة السلة

فوائد الاستغفار 1000 مرة في اليوم

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

سامسونج تعلن دخولها عالم الألعاب السحابية على تليفزيونها Tizen

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتل عدد من الطلاب إثر قصف صاروخ باليستي حوثي لمسجد في مأرب

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاب يدخل مدرسة فتيات مرتديا النقاب بالفيوم

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ