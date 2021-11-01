بحضور وزير المالية.. اقتصادية النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية .. اليوم

تستعد لجان الشئون الاقتصادية اليوم الاثنين بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حيث تناقش لجنة الشئون الاقتصادية متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.

وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.



والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي.



والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.



وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 201 ، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الذي أشار إلي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمي كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية ، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال ، مستهدياً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي .

وأضاف أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة ، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة ( ٥٣ ) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها ، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.