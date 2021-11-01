بملابس جريئة.. نادين نجيم تثير الجدل بأنوثتها

حرصت الفنانة نادين نجيم ، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت الفنانة نادين نجيم، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية توب اسود مكشوف الصدر .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عمر على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون الداكن.

تفاصيل صالون زهرة

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

وتتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لهابقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها.

ويلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها.

ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

45DB1585-6D47-4478-9DF6-1E21B4BF0B5F

8F211F9B-3D12-47E3-8390-D7C0B5E2E8FA

A2B619B1-0812-4242-ADB7-CC0857F1F0E4