لأول مرة.. السعودية تعلن فتح كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية لاستقبال المعتمرين

قال سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن المملكة العربية السعودية نجحت في اليطرة على جائحة كورونا، وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها المملكة الفترة الماضية، متابعا: الجائحة أنكشفت بنجاح".

وأضاف "سعد بن جميل القرشي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" الماع على قناة "سي بي سي"، أن المملكة قامت بفتح جميع المدن والاستراحات والمرافق العامة، مشيرا إلى ان كافة الشركات والمؤسسات الخاصة بالعمرة تستعد لاستقبال المتعتمرين من جميع منافذ المملكة الجوية والبحرية.

وأوضح أن المملكة بدأت في تنفيذ الجحر المؤسسي والإجراءات الخاصة بالمعتمرين، مشددا على ان المملكة وجهت بفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لاستقبال المعتمرين.

واشار إلى ان المملكة السعودية ستسمح بدخول المعتمرين الحاصلين على اللقاحات المسجلة، منوها بأن لقاح سينوفارم وسينوفاك لا يتواجدون على قائمة اللقاحات المعتمدة داخل المملكة.

وشدد على أن موسم العمرة سيبدأ هذا العام مبكرا، موضحا أن الحجر المؤسسي يعني عزل المعتمر لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام حتى نتاكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

