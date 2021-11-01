المشرف على متحف شرم الشيخ: المتحف يضم جميع الحضارات التي شهدتها مصر

قالت مريم سعيد المشرف العام على مشروع متحف شرم الشيخ، إن متحف شرم الشيخ ساهم في تحقيق تواصل كبير مع المجتمع المحيط، كما أن المتحف ساهم في جلب العديد من السائحين.

وأضافت "مريم سعيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المتحف يضم قطع أثرية تم اكتشافها حديثا، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نوذج لمقبرة ونماذج لمراكب الشمس.

ولفتت إلى أن المتحف يقدم العديد من الحضارات سواء المصرية أو الرومانية، بالإضافة إلى حضارة التراث السيناوي، مشددة على أن المتحف يضم كافة الحضارات التي شهدتها مصر.

وأوضحت أن ردود أفعال السائحين تجاة المتحف مبهرة، كما أن المتحف يشهد إقبال كبير من قبل السائحين.

ونوهت بأن المتحف يضم مناطق ترفيفة ومطاعم وكافيهات،ة وأماكن لإقامة الاحتفالات وغيرها.



