البرهان يعفي 7 وكلاء نيابة من مناصبهم

أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنبن، أن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اعفى 7 وكلاء نيابة من مناصبهم بعد إطلاق سراح منسوبين من المؤتمر الوطني.

وكان أفاد التلفزيون الرسمي السوداني، بإقالة النائب العام السوداني مبارك محمود من منصبه، وذلك بعد لحظات قليلة من الإعلان عن إطلاق سراح عدة رموز مهمة من نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأطلقت السلطات السودانية سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وإبراهيم غندور، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" في السودان.

من جانب آخر، أفادت قناة "العربية" بإطلاق سراح محمد تبيدي مدير الإعلام بجهاز أمن البشير، وعبد الرحيم عالم القيادي في حزب البشير، والشاذلي المادح الناطق باسم جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير.

وقالت "العربية" إن المفرج عنهم من نظام البشير سبق وصدر قرار بإطلاقهم في 8 سبتمبر الماضي، مضيفة: "مؤسسات حكومية تم حلها عرقلت قرارا سابقا بإطلاق عناصر من نظام البشير".