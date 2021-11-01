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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني: الخلية الوزارية لحل الأزمة مع السعودية لن تجتمع مرة أخرى

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الخلية الوزارية لحل أزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج لن تجتمع مرة أخرى، مؤكدا أن جهود الخلية فشلت في التوصل إلى حلحلة للأزمة.


وأضاف بو حبيب - في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد - أن التواصل حاليا يتم مباشرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشددا على أن الحكومة باقية ولن تستقيل من عملها.


وشدد وزير الخارجية على أن هناك تطمينات دولية بدعم الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث تواجه الحكومة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تسعى لإنجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من التعثر المالي والاقتصادي، وذلك فضلا عن الترتيب لإجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل.
 

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