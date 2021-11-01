عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة الدكتور مصطفى محمود تتحدث عن كواليس حياة والدها

الراحل مصطفى محمود
الراحل مصطفى محمود

قال أمل مصطفى محمود، ابنة الراحل مصطفى محمود، إن كتابات والدي مازالت حيه ومنتشرة بين الشباب، متابعة:" الجيل الحالي مهتم بكتابات والدي وما قدمه من تحاليل ونصائح حول الفيروسات".


وأضافت “أمل مصطفى محمود” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن والدها كان مخلص في عمله، وذلك سبب بقاء كتاباته حتى الآن، مشيرة  إلى أن والدها كان مهتم بالعلم والآدب والفلسفة والفلك والطب وغيرهم من العلوم.

 

وأوضحت ان والدها كان يهتم بالفن أيضا خلال حياته، مشيرة غلى أن والده كان صديق الشيخ الشعراوي.


وتحل ذكرى وفاة العالم الدكتور مصطفى محمود، الذي توفي في 31 أكتوبر عام 2009 ، بعد حياة مليئة بالأعمال الفكرية والفلسفية ، أفادت الأجيال من بعده وظلت راسخة ومفيدة للمجتمع حتى الآن.

ولد الدكتور مصطفى محمود في 27 ديسمبر عام 1921، ودرس الطب وتخرج عام 1953 وتخصص في الأمراض الصدرية، ثم تفرغ للكتابة والبحث عام 1960، وتزوج عام 1961 وانتهى الزواج بالطلاق عام 1973، رزق منه بولدين هما "أمل" و"أدهم"، ثم تزوج للمرة الثانية عام 1983 من زينب حمدى وانتهى هذا الزواج أيضا بالطلاق عام 1987.

بدأ رحلته التعليمية، متفوقًا في الدراسة، حتى ضربه مدرس اللغة العربية؛ فغضب وانقطع عن الدراسة مدة ثلاث سنوات إلى أن انتقل هذا المدرس إلى مدرسة أخرى فعاد مصطفى محمود لمتابعة الدراسة.

وفي منزل والده أنشأ معملًا صغيرًا يصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية؛ ليقتل بها الحشرات، ثم يقوم بتشريحها، وحين التحق بكلية الطب اشتُهر بـ"المشرحجي"، نظرًا لوقوفه طوال اليوم أمام جثث الموتى، طارحًا التساؤلات حول سر الحياة والموت وما بعدهما.

وألف الدكتور مصطفى محمود، 89 كتابًا منها الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية إضافة إلى الحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.

قدم الدكتور مصطفى محمود 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير (العلم والإيمان)، وأنشأ عام 1979 م مسجده في القاهرة المعروف بـ "مسجد مصطفى محمود".

 

مصطفى محمود الراحل مصطفى محمود العلم والإيمان الفلسفة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

رقم صادم.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالصين

التبرعات أبرزها.. اعرف موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء تجيب

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 1- 11- 2021

حرب كلامية.. طلعت يوسف يرد على تصريحات رئيس الإسماعيلي الجديد حول رحيله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

مقتل عدد من الطلاب إثر قصف صاروخ باليستي حوثي لمسجد في مأرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ