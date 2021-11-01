ابنة الدكتور مصطفى محمود تتحدث عن كواليس حياة والدها

قال أمل مصطفى محمود، ابنة الراحل مصطفى محمود، إن كتابات والدي مازالت حيه ومنتشرة بين الشباب، متابعة:" الجيل الحالي مهتم بكتابات والدي وما قدمه من تحاليل ونصائح حول الفيروسات".



وأضافت “أمل مصطفى محمود” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن والدها كان مخلص في عمله، وذلك سبب بقاء كتاباته حتى الآن، مشيرة إلى أن والدها كان مهتم بالعلم والآدب والفلسفة والفلك والطب وغيرهم من العلوم.

وأوضحت ان والدها كان يهتم بالفن أيضا خلال حياته، مشيرة غلى أن والده كان صديق الشيخ الشعراوي.



وتحل ذكرى وفاة العالم الدكتور مصطفى محمود، الذي توفي في 31 أكتوبر عام 2009 ، بعد حياة مليئة بالأعمال الفكرية والفلسفية ، أفادت الأجيال من بعده وظلت راسخة ومفيدة للمجتمع حتى الآن.

ولد الدكتور مصطفى محمود في 27 ديسمبر عام 1921، ودرس الطب وتخرج عام 1953 وتخصص في الأمراض الصدرية، ثم تفرغ للكتابة والبحث عام 1960، وتزوج عام 1961 وانتهى الزواج بالطلاق عام 1973، رزق منه بولدين هما "أمل" و"أدهم"، ثم تزوج للمرة الثانية عام 1983 من زينب حمدى وانتهى هذا الزواج أيضا بالطلاق عام 1987.

بدأ رحلته التعليمية، متفوقًا في الدراسة، حتى ضربه مدرس اللغة العربية؛ فغضب وانقطع عن الدراسة مدة ثلاث سنوات إلى أن انتقل هذا المدرس إلى مدرسة أخرى فعاد مصطفى محمود لمتابعة الدراسة.

وفي منزل والده أنشأ معملًا صغيرًا يصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية؛ ليقتل بها الحشرات، ثم يقوم بتشريحها، وحين التحق بكلية الطب اشتُهر بـ"المشرحجي"، نظرًا لوقوفه طوال اليوم أمام جثث الموتى، طارحًا التساؤلات حول سر الحياة والموت وما بعدهما.

وألف الدكتور مصطفى محمود، 89 كتابًا منها الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية إضافة إلى الحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات، ويتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة.

قدم الدكتور مصطفى محمود 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير (العلم والإيمان)، وأنشأ عام 1979 م مسجده في القاهرة المعروف بـ "مسجد مصطفى محمود".