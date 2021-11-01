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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: الزمالك قد يُفاجئ الأهلي في «القمة».. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز على الإسماعيلي.. فيديو

موسيماني وكارتيرون
موسيماني وكارتيرون

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن موسيماني مدرب الأهلي مُقتنع بالدفع بـ3 لاعبين في منتصف الملعب، بإصراره على هذه الطريقة أمام البنك الأهلي بعدما ظهر في مباراة الإسماعيلي الأولى بالدوري الممتاز.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن موسيماني يعتمد على تأمين وسط الملعب لعدم التعرض للهزيمة، خاصة وأن البنك الأهلي أفقد الأهلي 4 نقاط في مباراتي الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ما فعله ليس خوفًا من المنافس لكنه فضل أن يكون حذرًا.

واستطرد أن موسيماني نجح في الدفع بمحمد شريف الذي أحرز هدف الفوز، وهو ما يعني أنه يمتلك فكر تدريبي استطاع من خلاله حصد الـ3 نقاط من منافس قوي وسيكون منافسًا شرسًا في بطولة الدوري الممتاز.

واستكمل حديثه بشأن مباراة الزمالك وطلائع الجيش، أن الأبيض استحق الفوز على منافسه بجدارة مثلما فعلها أمام إنبي، مشيرًا إلى أن طلائع الجيش تأثر بالراحلين عنه بنهاية الموسم الماضي، على الرغم من أن الفريق ما زال يقف على قدميه.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مفاجأة من الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي، مثلما قال كارتيرون، إلا أنه لن يُغير في نظام الفريق، حيث يُجيد كارتيرون قراءة منافسيه، لكنه لن يقع في خطأ إدارته مباراتي القمة الأخيرتين بالدوري.

وعن مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، أكد أن الأول قدم مباراة على أعلى مستوى استحق عليها الفوز على الدراويش، مشيرًا إلى أنه  كان بإمكانه الفوز بـ3 أهداف على الأقل، خاصة وأنه كان متماسكًا حتى نهاية المباراة على المستوى الفني والبدني.

واختتم تصريحاته، أن شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، مميز للغاية، وهيثم شعبان مدرب الفريق، يُجيد الاستفادة من خدماته بالدفع به كورقة رابحة، مشيرًا إلى أن هدف الفوز الذي سجله في شباك الإسماعيلي، بمهارة رائعة فضلًا عن ثقة كبيرة في نفسه أثناء الاستلام.

علاء نبيل منتخب مصر موسيمانى الأهلى البنك الاهلي الاسماعيلي الدوري الممتاز

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