بداية من ديسمبر.. منع دخول المحامين للمحاكم بدون لقاح.. تفاصيل



قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن عدد المحامين على مستوى الجمهورية وصل إلى 300 ألف، منوها بان وزارة الصحة نجحت في توصيل اللقاحات إلى كافة النقابات الفرعية.

وفيما يخص عدد الحاصلين على القاح، أوضح أن عدد الحاصلين وصل إلى 60 أو 70% من عدد المحامين، متابعا: الدولة قامت بتوفير اللقاحات داخل كافة الاماكن.

وأضاف “أبو بكر الضوة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي ي سي”،: اللقاحات اصبحت متواجده داخل غرف المحامين داخل كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، منوها بأن الدخول للمحاكم بن يتم دون الحصول على اللقاح، وذلك بداية من ديسمبر.

وناشد الجميع بالحصول على اللقاح لضمان الحماية للجميع، متابعا: النقابة تتيح اللقاحات للمحامين وأسرهم.