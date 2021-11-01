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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور المئات.. رامي صبري ينشر صورا من حفل مارينا.. شاهد

حفل الفنان رامي صبري
حفل الفنان رامي صبري بمارينا

نشر الفنان رامي صبري صورة من حفله الأخير بـ مارينا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر في الصورة حضور المئات من جمهور ومحبي الفنان رامي صبري، وعلق رامي صبري علي الصورة كاتبًا: “جولف بورتو مارينا 2021 #رامي_صبري”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ رامي صبري علي الصورة، كالاتي:

“نجم الجيل الحقيقي - حبيبي رامي - الفنان”.

 

وكان قد شوق الفنان رامي صبري المتابعين لصدور أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “هموت من غيرها”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشر رامي صبري صورة سيلفي له، وعلق عليها كاتبًا: “هموت من غيرها، قريبا”.

 

ووجه الفنان رامي صبري، رسالة إلى المغني المغربي العالمي "ريد وان" ونعمان بلعياشي"، بعد تقديمهما مع النجم محمد رمضان أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

 

قريبًا.. رامي صبري يشوق المتابعين لأحدث أغانيه "هموت من غيرها"

جلسة تصوير جديدة .. رامي صبري يشارك جمهوره أحدث ظهور

 

وكتب رامي صبري عبر حسابه علي موقع انستجرام: " ريد وان  نرحب بك في بلدك التاني مصر وبالتحديد علي مسرح مهرجان الجونة. . لأنك فنان كبير ونفتخر بك كفنان عربي مغربي عالمي". 
 

وتابع "نعتذر عن عدم تقديمك بالشكل الصحيح في حفل مهرجان الجونة اكيد ما كان بالقصد .. نورت مصر انت وكل الفنانين اللي حضرو معاك . الفنانة والصديقة مهيرة عبد العزيز والفنان الموهوب نعمان بلعياشي شرفتورنا". 
 

وطرح الفنان محمد رمضان، الاثنين الماضي، أغنية "جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مع النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، بعد أن قدّمها الثلاثي في حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس الماضي.

 

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