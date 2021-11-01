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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

كورونا
كورونا

سجلت الصحة في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، 162 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليكون الأعلى منذ ظهور الجائحة.

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طرق الحصول على لقاح كورونا بدون تسجيل مسبق.. الصحة توضح

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زلزال يفاجئ رئيسة وزراء نيوزيلندا أثناء حديثها بمؤتمر صحفي.. فيديو

فيما قال الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن جائحة كورونا  تسببت في مواجهة  المدن لكثير من التحديات غير المسبوقة، والتي أثرت على حياة الأفراد وشهدنا الكثير من الضعف في الاستجابة مع هذه الأزمة داعيا لتخصيص القرارات السياسية التي من شأنها تحسين الوضع لمدة أعوام قادمة .

جاء ذلك خلال استضافة الأقصر احتفالية "يوم المدن العالمى"، والتى ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن.

وأضاف أدهانوم يناقش المؤتمر تقريره الخاص عن التغيرات المناخية الذي ينظر الى البيئة والانتقال داخل المدن وصحة المباني احدى النقاط المهمة من أجل التعافى الصحى، كما  يهتم التقرير عن تحسين استخدام  الطاقة وكذلك  الصحة والاهتمام بتحسين قدرات المدن وجلب المزيد من المزايا الذى يعكس قدرتنا على بناء الفرص من أجل مستقبل افضل قائلا : “ نشجع القيادات المحلية جهدها للصحة والعمل على سبل تحسين المناخ في دائرة مجهوداتهم”.

الأمم المتحدة فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كورونا في نيوزيلندا

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