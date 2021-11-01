حرب كلامية.. طلعت يوسف يرد على تصريحات رئيس الإسماعيلي الجديد حول رحيله

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أنه لن يدخل في أي حرب كلامية مع يحيى الكومي رئيس النادي الجديد.

وأشار طلعت يوسف عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أنه لازال في مرحلة التعافي من فيروس كورونا ولن يتحدث عبر وسائل الإعلام.

وأوضح أنه لن يعود لقيادة التدريبات قبل أسبوع من الآن مؤكدا أنه لن يتحدث حول مستقبله مع الفريق.

وكان «الكومي» قد أشار في تصريحات عبر صدى البلد إلى إمكانية التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لطلعت يوسف، حال لم تتحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن الإسماعيلي لم يحقق الفوز هذا الموسم ومُني بهزيمتين أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا .