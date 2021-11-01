عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرب كلامية.. طلعت يوسف يرد على تصريحات رئيس الإسماعيلي الجديد حول رحيله

طلعت يوسف
طلعت يوسف

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أنه لن يدخل في أي حرب كلامية مع يحيى الكومي رئيس النادي الجديد.

وأشار طلعت يوسف عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أنه لازال في مرحلة التعافي من فيروس كورونا ولن يتحدث عبر وسائل الإعلام.

وأوضح أنه لن يعود لقيادة التدريبات قبل أسبوع من الآن مؤكدا أنه لن يتحدث حول مستقبله مع الفريق.

وكان «الكومي» قد أشار في تصريحات عبر صدى البلد إلى إمكانية التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لطلعت يوسف، حال لم تتحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن الإسماعيلي لم يحقق الفوز هذا الموسم ومُني بهزيمتين أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا .

طلعت يوسف النادي الاسماعيلي يحيي الكومي فيروس كورونا الأهلى سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

رقم صادم.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالصين

التبرعات أبرزها.. اعرف موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء تجيب

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 1- 11- 2021

حرب كلامية.. طلعت يوسف يرد على تصريحات رئيس الإسماعيلي الجديد حول رحيله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

مقتل عدد من الطلاب إثر قصف صاروخ باليستي حوثي لمسجد في مأرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ