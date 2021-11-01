طارق يحيي: الزمالك أقوى فنياً من الأهلي بسبب كارتيرون.. فيديو

قال طارق يحيى لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن فريق الكرة بنادي الزمالك أقوى فنيا من لاعبي الأهلي قبل مباراة القمة المرتقبة المقبلة ، في ثالث جولات بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأولى: "أبرز ملاحظة خلال المباريات الأربعة التي خاضها الزمالك في إفريقيا أو الدوري هي أن العامل البدني للاعبين مميزًا".

وأضاف: "المدير الفني باتريس كارتيرون يُجيد التعامل مع الجانب البدني، والمهم في بداية الموسم أن تكون ثابتًا على قدميك، وفي نهاية الموسم أن تتعامل بشكل جيد مع الإجهاد".

وأردف: "الضغوط قبل مباراة القمة موجودة في الطرفين، كما أن كارتيرون يُعاني من الضغوط هو واللاعبين من قِبل الجماهير".

واستكمل: "المدير الفني الذي سيصل بلاعبيه للثبات الانفعالي سيكون أمر مهم جدًا، فقد يهرب منك اللقاء بسبب الضغوط، لاعبو الزمالك أفضل كأفراد ولكن هذا لا يشفع ولا بد أن يكون هناك عمل جماعي".

واستطرد: "أداء القطبين في مباراتي طلائع الجيش والبنك الأهلي غير مُطمئن، فقد هرب منهما اللقاء في بعض الأحيان، والزمالك بدون تدعيمات يسير بصورة جيدة خلال الموسم الجاري، إذ يعتبر الأربعة لاعبين العائدين من الإعارة صفقات جديدة".

وواصل: "يُحسب لنادي الزمالك خلال الموسم الجاري عدم اهتزاز شباكه بالأهداف، فالدفاع متماسك والنتائج تدل على ذلك، ولكن مع المرتدات ستكون هناك مساحات خلفك، خاصة إذا امتلك المنافس لاعبين يمتازون بالسرعة".

واختتم: "في كل مباراة تُسجل أهدافًا ولكن يبقى أحمد سيد زيزو هو العامل المشترك المهم في المباريات الماضية، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي يُمثلان قوة هجومية بجانب يوسف أوباما ومصطفى فتحي، والجانب الدفاعي بخير".