ليس عليك إلا الحذر.. الزمالك يشيد بأحمد سيد زيزو

أشاد الحساب الرسمى لنادى الزمالك، بتألق أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما قادفريقه للفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين مساء الأحد فى إطار الجولة الثانية للدورى المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك على موقع "تويتر"، صورة لأحمد سيد زيزو معلقا عليها: "رؤيته على علامة الجزاء تٌسبب الرعب للجميع ليس عليك إلا الحذر"

وواصل فريق الزمالك انتصاراته المحلية على حساب طلائع الجيش بالفوز بنتيجة (2-0)، في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثانية من مسابقة دوري we المصري.

الزمالك حقق انتصاره الثاني بعد الفوز على إنبي في الجولة الأولى بنتيجة (2-0)، في المقابل تلقى فريق طلائع الجيش الخسارة الثانية بعد الهزيمة من فريق البنك الأهلي بالجولة الماضية بنتيجة (3-0).

وجاء هدفي الزمالك عن طريق أحمد سيد "زيزو" من ضربة جزاء في الدقيقة (19)، ثم عمر السعيد في الدقيقة (63) من زمن أحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك في الجولة المقبلة لقاء القمة ضد غريمه التقليدي الأهلي، مساء الجمعة المقبلة، ضمن الأسبوع الثالث.