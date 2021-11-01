فوز مشروع مركز القياس والتقويم بجامعة العريش بالمركز الثاني

حققت جامعة العريش شمال سيناء، برئاسة الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ، المركز الثاني بفوز مشروع مراكز القياس والتقويم علي مستوى الجامعات المصرية.



كما حصلت الجامعة علي المركز الأول فى القيادة والتنظيم.، وذلك في عمليات التقنية التي يجريها المركز القومي للقياس والتقويم التابع لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم تصنيف مشروعات مراكز القياس بالجامعات المصرية ، وفقا لمعايير محدده وهي مدي نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات ،ومتابعة مراكز القياس والتقويم ومدي تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات.

ومن جانبه توجه الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ،بالشكر الي جميع العاملين بمركز القياس والتقويم بالجامعة، مشيراً الي أن هناك اهتمام بتطبيق معايير قياس وتقويم الامتحانات وتصحيحها ، بما يساهم في تجنب الأخطاء وتقليل الجهد والتكلفة المادية.

