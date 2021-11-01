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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في اليوم العالمي للنباتيين .. هذه فوائد النظام الغذائي لمحبي تجنّب اللحوم

فوائد الأنظمة النباتيه
فوائد الأنظمة النباتيه

يحتفي العالم اليوم في الـ 1 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للنباتيين، ويختار بعض الأشخاص نظامًا غذائيًا نباتيًا لأسباب عديدة، بالنسبة للبعض منهم ، يعتبر تناول الطعام النباتي وسيلة للحفاظ على الصحة أو لتجنب الهرمونات المستخدمة في الأطعمة الحيوانية، بالنسبة للآخرين ، فإن تناول الطعام بهذه الطريقة له علاقة أكبر بالدين أو حقوق الحيوان أو الاهتمامات البيئية.

إذا كنت تفكر في اتباع نظام غذائي نباتي ، فستحتاج إلى التفكير في نوع النبات الذي ستكون عليه، وبمجرد أن تقرر الأطعمة التي ستتجنبها ، سترغب أيضًا في وضع خطة لضمان قدرتك على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

هناك العديد من الفوائد لنظام غذائي نباتي عندما يتم اتباعه بشكل صحيح، إذا كنت تتجنب اللحوم ولكنك تأكل فقط الخبز والمعكرونة المصنعة والسكر الزائد والقليل جدًا من الخضار والفواكه ، فمن غير المحتمل أن تجني الكثير من فوائد هذا النظام الغذائي.

 

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في يومهم العالمي.. أغرب الدراسات عن النباتيين: «ليسوا أصحاء»

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1. جيد لصحة القلب

اتباع نظام غذائي نباتي صحي ومتوازن يمكن ان يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. 

إذا كنت تريد فوائد النظام الغذائي التي تحمي القلب ، فتأكد من اختيار:

الحبوب الكاملة عالية الألياف
البقوليات
المكسرات
الخضروات والفواكه
والأطعمة الأخرى منخفضة نسبة السكر في الدم
الفكرة هي استهلاك الألياف القابلة للذوبان واختيار الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، من خلال القيام بذلك ، قد تقلل من نسبة الكوليسترول وخطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل عام.

2. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

في حين أن الفائدة ليست كبيرة ، قد يكون للنباتيين ميزة طفيفة مع تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وفي دراسة وجدت أن اتباع نظام غذائي نباتي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام لدى السكان منخفضي الخطورة، بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الدراسة أن أنواعًا معينة من الأنظمة الغذائية الخالية من الحيوانات تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان:

وجد أن اتباع نظام غذائي نباتي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان أكثر من الأنظمة الغذائية الأخرى
تم العثور أيضًا على نظام غذائي نباتي يوفر أكبر قدر من الحماية ضد السرطانات الخاصة بالنساء
تم العثور على نظام غذائي نباتي لاكتو والبيض لتوفير أكبر قدر من الحماية ضد سرطانات الجهاز الهضمي
وتزعم العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي مليء بالفواكه والخضروات الطازجة قد يكون المفتاح، كونك نباتيًا قد يسهل عليك الحصول على الوجبات الخمس الموصى بها يوميًا.

كونك نباتيًا حصريًا ليس ضروريًا تمامًا إما لأن اتباع نظام غذائي نباتي مع تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

3. يمنع مرض السكري من النوع 2

قد يساعد اتباع نظام غذائي نباتي صحي تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 والمضاعفات المرتبطة به، يعود إلى اختيار الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم التي تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم ، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.

في إحدى الدراسات ، كان لدى النباتيين نصف خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة مع غير النباتيين .

كما يمكن أن يسبب هذا النظام العديد من الأضرار على الصحة إذا لم يتم اتباع هذه النصائح

اضرار النظام النباتي

احصل على العدد الصحيح من السعرات الحرارية
ركز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة
الحد من تناول الأطعمة المصنعة والكحول
تجنب الدهون غير الصحية والسكر المضاف والملح
الانخراط في نمط حياة صحي شامل ، مع الكثير من التمارين
تجنب التدخين

المصدر healthline

نباتي اليوم العالمي للنباتيين نظام غذائي نباتي صحة القلب فوائد الأنظمة النباتيه

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