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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. علامات تؤكد عدم حصولك على القدر الكافي من الخضروات

خضروات
خضروات

ليس من المعروف أن جميع الخضروات تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف غذائية صحية ، وبعضها يتميز بفوائده الاستثنائية، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات في الحماية من السرطان والسكري وأمراض القلب .

ويمكن أن تساعد الألياف الغذائية من الخضروات في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة حمض الفوليك في الدم، وتدعي المبادئ التوجيهية الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية أنه يجب أن تستهلك ما بين 5 إلى 13 حصصًا من الفواكه والخضروات يوميًا، هذا يعادل حوالي 2 إلى 6 أكواب يوميًا ، اعتمادًا على عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إلى تناولها للحفاظ على وزنك.

 

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وإليك ابرز العلامات التي تؤكد على عدم حصولك القدر الكافي من الخضروات.

1. تحصل على نوبات البرد المستمرة 

نقص الخضروات في نظامك الغذائي والعناصر الغذائية الأساسية (فيتامين ج) التي توفرها سيجعل جسمك يعاني من نقص في الدفاعات التي يحتاجها لإطلاق مقاتلات الجذور الحرة ضد الفيروسات والبكتيريا، استهلك الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة التي ستساعد على تقوية جهاز المناعة وتزودك بمضادات الأكسدة والحديد بوفرة .

2. تجد صعوبة في التعامل مع الإجهاد اليومي 

يؤثر تناول أطعمة معينة على مستويات التوتر لديك بشكل كبير، الالتهاب هو استجابة جسمك الطبيعية للتوتر ، وإذا لم تكن تتعامل مع التوتر بشكل جيد ، فقد يكون للالتهاب آثار ضارة على جسمك، تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل السلمون والتونة والفلفل الزاهي اللون والطماطم وزيت الزيتون والخضروات ذات الأوراق الخضراء والمكسرات والفواكه مثل الفراولة والتوت والكرز والبرتقال .

 

الخضروات فوائد الخضروات اضرار نقص الخضروات نوبات البرد الإجهاد اليومي

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