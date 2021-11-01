الصحف الكويتية اليوم: أمير البلاد يتلقى اتصالا من خادم الحرمين الشريفين.. قرداحي: استقالتي غير واردة.. وماكرون: رئيس وزراء أستراليا «كذب عليّ»

الكويت.. أسبوع خالٍ من وفيات كورونا

خادم الحرمين: إجراءات الكويت تجاه تصريح قرداحي تعكس تضامن دول «التعاون»

الإمارات توافق على تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاماً بلقاح فايزر المضاد لكورونا

لبنان: قرداحي يرفض الاستقالة بدعم من «حزب الله»

إيران: تباطؤ بالحوار مع الرياض... وحرب باردة مع إسرائيل

رئيس الوزراء الياباني يعلن فوزه في الانتخابات الوطنية





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، نقلت صحيفة الأنباء عن مصادر مطلعة في تصريحات خاصة قولها إن الوقت مازال مبكرا لاعتماد موعد اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة وإضافته إلى ضوابط سفر المواطنين للخارج أو السماح بدخول القادمين من المقيمين.

ولفتت المصادر إلى أن استمرار تحسن المؤشرات الوبائية الحالية كفيل بعدم إدراج شروط جديدة على المغادرة أو السماح بدخول البلاد حاليا، داعية الى مواصلة الالتزام بالاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية بالأماكن والمرافق المغلقة، والإقبال على تلقي اللقاح، ومشددة على ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة للفئات الثلاث التي بدئ بها ومن مر عليهم 6 أشهر على الجرعة الثانية لتجديد المناعة ضد الفيروس.

وأشارت صحيفة الوطن إلى إدانة وزارة الخارجية واستنكارها للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

‏وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، مشددة على وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها.‏

وذكرت صحيفة القبس أن أمير البلاد نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة جرى خلاله تبادل الأحاديث الودية في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة ووطيدة، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.

أفادت صحيفة الجريدة بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة اليوم لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي .



وكان في استقباله لدى وصوله ممثل حكومة صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية اللورد جون هاميلتون وسفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد عبدالعزيز الدويسان وعدد من أعضاء السفارة.



وأشارت صحيفة الراي إلى أعلان وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412678 حالة في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2461 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 31 حالة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 409857 حالة.



عربيا وإقليميا، قالت صحيفة القبس إنه القائم بالأعمال اللبناني لدى البلاد هادي هاشم ثمن كل من سهّل مهمته وساعده على تحقيق ما استطاع إنجازه خلال سنة من الزمن.

وقال هاشم في رسالة بثها على صفحته في الفيسبوك «أنوه بفريق عمل السفارة من دبلوماسيين وإداريين، ومجلس العمل اللبناني في الكويت، ولجنة الصداقة اللبنانية الكويتية، وكل الأصدقاء من كويتيين ولبنانيين».

وأشارت صحيفة الراي إلى اعلان وزارة الصحة في دولة الإمارات في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الإثنين، أن دولة الإمارات وافقت على استخدام لقاح فايزر-بيونتيك لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاماً ضد كوفيد-19.

وقبل هذا القرار، كان اللقاح الوحيد الذي تمت الموافقة عليه لتطعيم الأطفال الصغار جداً هو لقاح سينوفارم الذي تمت الموافقة عليه للأعمار من 3 إلى 17 عاماً مع توفير لقاح فايزر للأطفال فوق سن 12 عاماً.

أوضحت صحيفة الوطن تأكيد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنّ «استقالته من الحكومة غير واردة حتّى الساعة» وذلك في حديث نقله عنه تلفزيون «الجديد» اللبناني.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أنّه «طلب من قرداحي تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية».

والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس في بكركي قرداحي بعد تفاقم الأزمة الديبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، وسحب سفراء دول السعودية، البحرين، الكويت والإمارات.

وذكرت صحيفة الجريدة أن الأزمة بين لبنان ودول الخليج تأخذ مداها، معيدةً إحياء الاصطفافات السياسية العمودية بين الفرقاء والمحاور، خصوصاً بعد إعلان وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي تسببت تصريحاته في تلك الأزمة، أمس، رفضه الاستقالة، وصدور موقف جديد عن "حزب الله" يتمسك به ويرفض الضغوط "الخارجية والداخلية" عليه، في وقت دعت الإمارات مواطنيها في لبنان إلى ضرورة "العودة لأرض الوطن".

يأتي ذلك، في وقت تعمل بعض الأطراف ومنها رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وفق منطق "امتصاص الصدمة"، بهدف الحفاظ على الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن تصعيد إيران في المنطقة ومماطلتها في الامتثال لبنود الاتفاق النووي انعكس سلباً على المشاورات السعودية الاستكشافية، في وقت أعلنت إسرائيل دخولها في حرب معها وبدأت تدريبات عسكرية لمحاكاة حرب واسعة النطاق مع وكلائها بالمنطقة.

بعد مرور أكثر من شهر على أول جولة محادثات بين الرياض وطهران في عهد الرئيس الأصولي إبراهيم رئيسي، وتأكيد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الجولات الأربع من المشاورات كانت استكشافية وودية "إلا أنها لم تؤد إلى أي اختراق"، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة نشرت أمس، إن السعودية "تتحرك ببطء" في محادثاتها مع طهران، وسط تصعيد تشهده عدة محاور بالمنطقة، وخصوصا في اليمن ولبنان.



دوليا، أشارت صحيفة القبس إلى أعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فوزه اليوم الإثنين، بعدما قاد ائتلافه الحاكم للفوز بغالبية قوية في الانتخابات الوطنية.

وفاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف «كوميتو» بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقال كيشيدا «كانت انتخابات صعبة للغاية، لكن انعكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة «مكونة من ائتلاف» الحزب الليبرالي الديموقراطي و كوميتو».

أوضحت صحيفة الراي اعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، إنه «يعلم» أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.

وكانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ فسخ العقد من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو).

أفادت صحيفة الوطن بإعلان اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد ارتفاعا من 71 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم.

