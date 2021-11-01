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رئيس التحرير
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برلمان

قريطم: 55% من الاكتفاء الذاتى من القمح إنجاز تاريخي فى عهد السيسى

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب ماكشف عنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بأن لدينا 55% اكتفاء ذاتي من القمح ونستورد 45% الباقية بأنه إنجاز تاريخى وكبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب " قريطم " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة مصر خلال السنوات القليلة والقادمة عن تحقيق لمصر الاكتفاء الذاتى من المحصول الاستراتيجى القمح خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها مشروع المليون ونصف مليون فدان وايضا مشروع الدلتا الجديدة اضافة الى الاهتمام الرئاسى الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بملف استصلاح وزراعة الاراضى فى سيناء والوادى الجديد ومطروح.

ووجه النائب علاء حمدى قريطم تحية قلبية لجيش مصر الأخضر من المزارعين على مستوى الجمهورية لدورهم الكبير والناجح ليس فى توفير الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الزراعية والخضروات والفواكه حتى فى ظل انتشار فيروس كورونا ولكن النجاحات الكبيرة التى حققوها فى زيادة الصادرات الزراعية لمختلف دول العالم.

تجدر الاشارة الى أن الدكتور على المصليحى خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، ووضع حجر أساس إنشاء صومعة للحبوب بسعة تخزينية قرابة 100 ألف طن وذلك على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، إلى أنه حتى عام 2014 كان لدينا 1.3 مليون طن قدرة تخزينية من القمح، والآن أصبح لدينا 3.4 مليون طن سعة تخزينية، بخلاف الشون وصوامع المطاحن.

وأكد على أن احتياطي القمح في مصر يكفي 5 أشهر مقبلة، وأننا ننتح 9 ملايين طن قمح سنويًا، ونستهلك من 16 إلى 18 مليون طن قمح في العام.

كما تجدر الاشارة الى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة وملموسة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع الزراعة بمحافظة بور سعيد التى اصبحت واحدة من اهم المحافظات ليس فى ملف الانتاج الزراعى ولكن ايضاً فى اعطاء اكبر اهتمام لملف التصنيع الزراعى.

وزير التموين والتجارة الداخلية القمح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاكتفاء الذاتي المشروعات القومية الكبرى

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