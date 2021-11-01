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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير طنطاوي يكشف الفائدة المتوقعة من قمة "جلاسجو" المناخية ..فيديو

الدكتور سمير طنطاوي
الدكتور سمير طنطاوي

قال الدكتور سمير طنطاوي ، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن قمة " جلاسجو " المناخية تعقد بشكل سنوي ، وتستضيفها إحدى الدول حسب التوزيع الجغرافي ، وهي قمة ناتجة عن اتفاقية للأمم المتحدة عام 1992 .

وأضاف الدكتور سمير طنطاوي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن القمة تم تأجيلها منذ العام الماضي ، بسبب أزمة فيروس كورونا ، وتستضيفها المملكة البريطانية ، متابعا : "العالم أجمع ينتظر من هذه القمة الخروج بنتائج ملموسة ".

وأشار إلى أن الإصدارات التي تخرج عن تلك المؤتمرات كانت عبارة عن تصريحات فقط ، بعيدا عن المخرجات الملموسة على أرض الواقع ، ولكن مع التقارير العالمية التي أشارت بأن العالم سيواجه ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة .

وأوضح أن القرارات التي ستخرج عن هذه القمة لابد وأن تكون مرتكزة على خفض انبعاثات غازات الانحباس الحراري ، للوصول للتعادل الكربوني في عام 2050 .

وأردف أن العالم ينتظر توفير تمويل المناخ في الدول النامية ، بمعدل 100 ميار دولار سنويا ، لعمل مشروعات تخفيف من الانبعاثات ، وكل نشاط يساعد على خفض استهلاك الطاقة.

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