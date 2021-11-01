سمير طنطاوي يكشف الفائدة المتوقعة من قمة "جلاسجو" المناخية ..فيديو

قال الدكتور سمير طنطاوي ، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن قمة " جلاسجو " المناخية تعقد بشكل سنوي ، وتستضيفها إحدى الدول حسب التوزيع الجغرافي ، وهي قمة ناتجة عن اتفاقية للأمم المتحدة عام 1992 .

وأضاف الدكتور سمير طنطاوي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن القمة تم تأجيلها منذ العام الماضي ، بسبب أزمة فيروس كورونا ، وتستضيفها المملكة البريطانية ، متابعا : "العالم أجمع ينتظر من هذه القمة الخروج بنتائج ملموسة ".

وأشار إلى أن الإصدارات التي تخرج عن تلك المؤتمرات كانت عبارة عن تصريحات فقط ، بعيدا عن المخرجات الملموسة على أرض الواقع ، ولكن مع التقارير العالمية التي أشارت بأن العالم سيواجه ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة .

وأوضح أن القرارات التي ستخرج عن هذه القمة لابد وأن تكون مرتكزة على خفض انبعاثات غازات الانحباس الحراري ، للوصول للتعادل الكربوني في عام 2050 .

وأردف أن العالم ينتظر توفير تمويل المناخ في الدول النامية ، بمعدل 100 ميار دولار سنويا ، لعمل مشروعات تخفيف من الانبعاثات ، وكل نشاط يساعد على خفض استهلاك الطاقة.