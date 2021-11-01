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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 715 حالة إشغال طريق في حملة بأسوان

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بنطاق حى جنوب بإشراف نواب رئيس المركز وبمشاركة إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى  ، بجانب الفنيين والعاملين ومعدات وسيارات الوحدة المحلية.

 حيث يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة لضبط الشارع الأسوانى وخاصة فى الأسواق والمناطق والأحياء الداخلية وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأسفرت الحملة عن رفع 715 حالة إشغال طريق ، بالإضافة إلى إزالة 11  إستاند ومظلة ، علاوة على مصادرة عدد 265 من المضبوطات المنتوعة منها كراسى وترابيزات وثلاجات ، فضلاً عن أجهزة بلاى ستيشن وأسطوانات غاز ، كما شملت الحملة تحرير محاضر لعدد 5 حالات مخالفة لمواعيد الإغلاق الشتوية المحددة .

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شهد النائب مجد الدين حسيبو عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بأسوان إحتفال جمعية المستقبل للتنمية بمرور ٢٥ عاماً على تأسيسها (اليوبيل الفضى للجمعية) باعتبارها إحدي مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في المحافظة وذلك فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتحت رعاية السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات السيد المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

ومن جانبه قام سمير كامل المدير التنفيذي للجمعية وأمين التنظيم بحب مستقبل وطن بأسوان بإستعراض مسيرة عمل الجمعية على مدى ٢٥ عامًا قدمت خلالها العديد من الخدمات للمجتمع الأسوانى بكافة شرائحه وأطيافه.

وفي نفس السياق أشاد حسيبو بمسيرة الجمعية الحافلة بالعطاء والإيثار والمشاركة المجتمعية والتى تجسد العمل التطوعى فى أسمى صوره مثمنا هذه الجهود التى عم خيرها أرجاء المحافظة داعيا المجتمع المدنى أن ينهج هذا النهج من أجل مجتمع مستقر.

كما أثنى الحاضرون على حجم العطاء والإنجاز مباركين وداعمين لهذه الأعمال الخيرية موجهين الشكر والتقدير لقائد مسيرة العمل في الجمعية وهو سمير كامل الذي يعد أحد أكبر رواد العمل الاجتماعي فى أسوان وأحد أكبر السياسيين الوطنيين الذين تميزوا بالعطاء دون مقابل حيث يأتى هذا في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم مؤسسات الدولة المصرية من أجل حياة كريمة للمواطنين، وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم " الأثنين " حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

حملات إزالة الإشغالات بأسوان
حملات إزالة الإشغالات بأسوان
حملات إزالة الإشغالات بأسوان
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