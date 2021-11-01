انطلاق المؤتمر الافتتاحي لمشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية" في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق المؤتمر الافتتاحي لمشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات في صعيد مصر" خلال الإسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه القضية والقضاء على أسبابها بكافة الطرق الممكنة ووضع حلول لها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والفعاليات لمكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر على أن يتم التنسيق بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم القضايا والملفات التي يستفيد منها المجتمع وفئاته المختلفة خاصة الشباب .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة بمجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.



وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إن المشروع سيتم تنفيذه بمحافظة أسيوط خلال 3 سنوات بتمويل يصل إلى 7 مليون و260 ألف جنيه نظراً لنسب الهجرة غير النظامية بها عالية مقارنة بباقي المحافظات حيث أن مكافحة الهجرة غير النظامية ليس أمنياً فقط بل يشمل كافة المسببات الظاهرية التي تؤدي إليها من فقر ، بطالة ، وغيرها .

وأوضح أن الهدف من هذا المشروع الوصول إلى رؤية مشتركة بين كافة الجهات المعنية بمشاركة رجال الأعمال وشخصيات عامة واعلامية وممثلي الحكومة للعمل مع أجل هذه القضية الهامة وضمان عدم دفع المجتمعات في الصعيد للقيام بالهجرة غير النظامية من خلال خلق فرص للشباب لكسب سبل عيشهم من خلال التدريب على المهارات المطلوبة للعمل لذي الغير وتحسين قدرتهم على بدء الأعمال التجارية المتجاوبة مع الأسواق وتوسيعها واستدامتها مع تحسين إمكانية الوصول للموارد المالية فضلاً عن حصول الأطفال على بيئة آمنة يكبرون فيها بالاضافة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتعزيز فهم القوانين الجديدة بشأن الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.