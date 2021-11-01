نقيب المحامين يقبل اعتذار إبراهيم سعودي عن الاستمرار في الإشراف على إدارة الشئون القانونية

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بقبول اعتذار إبراهيم سعودي عن عدم الاستمرار في مهام المشرف العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين؛ مع استمرار تكليفه ـ متطوعًا بلا أي أجر أو اتعاب من أي نوع ـ بموالاة ومتابعة كافة البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن كافة الوقائع المرتبطة بإهدار أموال نقابة المحامين أو الإهمال في صيانتها .

وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة قبول اعتذار إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا عن عدم الاستمرار في مهام المشرف العام على إدارة الشئون القانونية في نقابة المحامين ؛ مع استمرار تكليفه ـ متطوعًا بلا أي أجر أو اتعاب من أي نوع ـ بموالاة ومتابعة كافة البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن كافة الوقائع المرتبطة بإهدار أموال نقابة المحامين أو الإهمال في صيانتها .