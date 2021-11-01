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أخبار البلد

نقيب المحامين يقبل اعتذار إبراهيم سعودي عن الاستمرار في الإشراف على إدارة الشئون القانونية

صدى البلد

أصدر  رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بقبول اعتذار  إبراهيم سعودي عن عدم الاستمرار في مهام المشرف العام على إدارة الشئون القانونية  بنقابة المحامين؛ مع استمرار تكليفه ـ متطوعًا بلا  أي أجر أو اتعاب من أي نوع  ـ بموالاة ومتابعة كافة البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن كافة الوقائع المرتبطة بإهدار أموال نقابة المحامين أو الإهمال في صيانتها .

وجاء نص القرار كالتالي:  بعد الاطلاع على قانون المحاماة    قبول اعتذار إبراهيم عبد العزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا عن عدم الاستمرار في مهام المشرف العام على إدارة الشئون القانونية في نقابة المحامين ؛ مع استمرار تكليفه ـ متطوعًا بلا  أي أجر أو اتعاب من أي نوع  ـ بموالاة ومتابعة كافة البلاغات المقدمة إلى نيابة الأموال العامة العليا بشأن كافة الوقائع المرتبطة بإهدار أموال نقابة المحامين أو الإهمال في صيانتها  .

 

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