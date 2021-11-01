تفاصيل مبادرة المسرح المتجول وتعليم الفن بالقرى والنجوع بالمنيا.. فيديو

كشف ماركو عادل ، مؤسس مبادرة " وعي ولعب وفن بـ المنيا " ، تفاصيل المسرح المتجول بالمبادرة بالقرى والنجوع بالمنيا.

وقال ماركو عادل ، عبر " زووم " لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، إن المبادرة تهدف للوصول للقرى والنجوع والمناطق البعيدة ، وهدفنا من المسرح المتجول تقديم برامج توعوية للأطفال ، وغرز قيم الجمال فيهم .

وأضاف ماركو عادل ، أن هناك تغير كبير في تقبل الأهالي وجهات نظرهم تجاه تعلم البالية كجزء من نشاط المبادرة ، وأصبح نشاط مدرسي عادي كأي نشاط .

وأشار " عادل " إلى أن أكثر ما أثر فيه على الصعيد الشخصي هو النجاح في تحقيق الهدف المرجو بين الأطفال ، والقدرة على اقناع الأهالي في انضمام أبنائهم ..

وتابع " عادل " ، أن المسرح يتكون من أنشطة للرسم والموسيقى والرقص ، ومعارض للكتاب ، وحفلات توقيع ، ونادي للسينما .