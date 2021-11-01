الكرملين يُثمن لقاء لافروف وبايدن ويؤكد أهمية الاتصالات على أعلى مستوى

ثمنت الرئاسة الروسية (الكرملين) لقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف مع الرئيس الأمريكي جو بادين في روما أمس /الأحد/، مشيرة إلى أن موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة إجراء اتصالات على أعلى مستوى.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - للصحفيين اليوم /الإثنين/ - "لقد أُتيحت الفرصة للوزير الخارجية لافروف للتحدث بإيجاز مع الرئيس بايدن على هامش عدة فعاليات، وهذا أمر مهم".

وأضاف بيسكوف: "استمرت هذه المناقشات حول التفاهم، الذي تم التوصل إليه بشأن الحاجة إلى اتصالات على أعلى مستوى بين البلدين"، مضيفا :"أن موسكو وواشنطن تتفقان على أن الاتصالات ضرورية من وجهة نظر علاقاتنا الثنائية، لذلك كان اللقاء مهما، وستتواصل الاتصالات مع الجانب الأمريكي "