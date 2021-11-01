رئيس الوزراء يتابع مشروعات العاصمة الإدارية وممشى أهل مصر

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وممشى أهل مصر.

ويستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنشآت الوزارات بالحي الحكومي، وعددها 34 منشأة، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 98%، ويستم عرض موقف الأعمال بمجلسي النواب والشيوخ، ومقر هيئة الرقابة الإدارية، بمعدل يفوق98%، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومبنى السنترال، بمعدل تنفيذ أكثر من 95%.

ويناقش موقف خدمات المحور المركزي للحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ومدينة المعرفة، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي. وساحة الشعب، والنصب التذكاري، كما تم التطرق إلى معدلات الإنجاز في ميدان ساري العلم، وحديقة الشعب، ومنشآت الحي الدبلوماسي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية، فضلا عن طرق وكباري وأنفاق العاصمة، وبواباتها، وشبكة أعمدة الإنارة "الهاي ماست"، والطريق الدائري الإقليمي الذي تم الانتهاء منه، وطريقي محمد بن زايد الشمالي والجنوبي.