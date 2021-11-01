خبير: هناك دول مهددة بالغرق بسبب تغييرات المناخ| تفاصيل

قال صابر عثمان خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة إن هناك آمال عديدة جدا حول قمة تغير المناخ، وخاصة بعد حدوث العديد من الاخفاقات عام 2009.

وأضاف خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة، عبر زووم فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك اشتراطات فى تمويل تلك الدول النامية، وهما: أن تكون الأموال جديدة وأن تكون تلك الأموال إضافية على الأموال الخاصة بالتنمية والمساعدات التى التزمت بها الدول المتقدمة سابقا، حيث أن تكون هذه الأموال تقدم بشكل مستدام، فلذلك كان من المفترض أن يتم تقديم تلك الأموال منذ فترة.

وأشار خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة، إلى أن جوانب وآليات التنفيذ الأخرى، الخاصة ببناء القدرات والتكنولوجيات، أو مساعدة الدول النامية فى التكيف مع تأثيرات الناتجة من تغير المناخ، أو فيما يختص من قضايا الخسائر الخضراء، فهناك دول مهددة بالغرق فى بعض المناطق الساحلية، ودول أخرى مهددة بانتشار بعض الأمراض.

وأكد خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة أن جميع الدول المتقدمة قادرة على مجابهة جميع المخاطر الناتجة عن تغير المناخ، وذلك عكس الدول النامية التى لا تمتلك هذا الكم من الأموال والتكنولوجيا.

وأوضح خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة أننا نرفض موقف الدولة المتقدمة التى تتحجج بالخسائر التى يسببها التغيير المناخى، وعدم تقديم وتنفيذ دعمهم التى كان يحدث من قبل.