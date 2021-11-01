اختلس مبالغ المخالفات.. ضبط موظف بأحد أحياء الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية) باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل الإيرادات بالحى، واختلاس قيمة المبالغ المالية لبعض قسائم السداد الخاصة ببعض المخالفات "عهدته" والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى، والتلاعب فى بعض قسائم السداد "عهدته" بإثباتها بقيمة أقل من القيمة الحقيقية المسددة بها والاستيلاء على الفارق لحسابه الشخصى، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.