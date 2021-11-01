الغضبان يتابع سير العمل بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين ، سير العمل داخل المبني الإداري للمنطقة الصناعية ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية.

وحرص محافظ بورسعيد ، على الاستفسار عن سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد.

وأكد الغضبان، أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين والشباب حيث أن الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.





وشدد محافظ بورسعيد على توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدا أهمية دعم خطة المحافظة فى النهوض بالقطاع الصناعى و وضع بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية.

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