بسبب رفض عودته للمنزل .. تفاصيل ضبط المتهم بقتل زوجة شقيقه ونجلتها بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجله "له معلومات جنائية" لرفض والده عودته للإقامة بمنزل العائلة.

وتبين قيام نجله المذكور بإحضار (بندقية آلية) ، وإطلاقه أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه منزلهما ولاذ بالهرب ، مما أدى لوفاة شخصين (زوجة شقيق المتهم وكريمتها) إثر إصابتهما بأعيرة نارية ، وتصادف تواجدهما بشرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثالث أثناء إطلاق الأعيرة النارية.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن ضبط المتهم المذكور حال قيادته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته 2 بندقية آلية - طبنجة

- طلقات نارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى - هاتف محمول.

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وقرر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.