دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تجري مناورات لقوات حفظ السلام على الأراضي الروسية

تقوم الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمناورات الإخوة غير القابلة للتدمير لعام 2021 لقوات حفظ السلام التابعة لها على أراضي روسيا في الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر الجاري .



وقال المكتب الصحفي للمنظمة - في بيان - إن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي المكونة من القوات (الجماعية) ستتدرب على مهام إعداد وتنفيذ عملية حفظ سلام لقوات حفظ السلام الجماعية التابعة للمنظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.



وأضاف البيان ستركز قوات حفظ السلام التابعة للكتلة التي تقودها موسكو على تحسين مهارات مراكز قيادة القوات الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في تنظيم وممارسة قيادة القوات والسيطرة عليها. ويهدف التدريب أيضا إلى تعزيز تماسك الوحدات التي تشكل جزءا من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي .

وفي سياق تدريبهم العملي، ستمارس قوات حفظ السلام العمليات عند نقطة تفتيش ، وتقوم بمهام في مخيم للاجئين وقوافل الشحن الإنسانية ، بالإضافة إلى تدابير لاقتحام مبنى استولى عليه الإرهابيو ، وتحرير الرهائن وتقديم المساعدة إلى المصابين.