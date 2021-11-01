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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم النادي الأوليمبي ب 7 ملايين جنيه لاستكمال الإنشاءات

صورة لتصميم مجمع
صورة لتصميم مجمع حمام السباحة الأوليمبي

نجحت جهود طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي بعد مجهود طويل لدعم مشروع مجمع حمامات السباحة كدعم ثاني من وزارة الشباب الرياضة بعد موافقة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي اعتماد " ٧ ملايين جنيه " للمشروع .

 

وكانت عدة لجان من البرلمان ووزارة التخطيط قد دعا اليها رئيس النادي لزيارة المشروع وقدمت اللجان تقريرها لمجلس النواب ولوزارة الشباب والرياضة بما فيها تقرير عن المرحلة الاولي التي تم دعم فيها المشروع  بمبلغ ٥ ملايين جنيه.

 

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وأشادت اللجان بالأعمال ونظام البناء التمويلي لمشروع مجمع حمامات السباحة بالنادي الأوليمبي واعتمدته وطالبت بتعميمه .

 

وقال طارق السيد بانه بعد موافقة وزير الشباب والرياضة قام بالاجتماع الأسبوع الماضي مع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لأنهاء إجراءات تحويل اول دفعة وقدرها ٣ مليون ونص كفيلة بأنهاء المرحلة الحالية لتشغيل الحمام الجديد وتطوير الحمام القديم .

ووجه طارق السيد الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وأعضاء اللجنة وزملائه نواب الإسكندرية الذين دعموا المشروع وكذلك قطاع الاستثمار بالوزارة. 


وأثني رئيس النادي الأوليمبي علي أعضاء  النادي لمساهمتهم في التركيب التمويلي للمشروع  بنسبة  ٢٠٪ من حجم الاعمال التي بلغت حتي الان  ٢٠ مليون جنيها حتي الان تقريبا.

 

وأشاد بتفهم وتحمل أولياء أمور السباحين وصبرهم الفترة الماضية وتحملهم التدريبات خارج النادي.

 

وأوضح " طارق السيد " ان المشروع ليس حمام سباحة ٥٠ متر فقط لكنه حمام  مغطي بتجهيزات لدور علوي سيتم استخدامه كروف في هذه المرحلة ويضم تحت الارض خزانات مياه الري والحريق  وخزانات موازنة وطلمبات  وغرف ملابس  وشبكات بنية اساسية بخلاف اخر مرحله تجارية عبارة عن محلات ومبني متعدد الاغراض .

 

ومن المتوقع ان يصل إجمالي مراحل المشروع الي ٥٠ مليون جنيها .

الأوليمبي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة البرلمان مجلس النواب وزير الشباب الاسكندرية

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