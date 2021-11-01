أخبار التوك شو.. رد فعل رئيس وزراء بريطانيا لحظة وصول السيسي لقمة المناخ.. وإنتاج بطاريات كهربائية معمرة من الـ DNA

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

جونسون : الساعة تقول للبشر تحركوا وإلا سيكون الوقت متأخرا

وأكد "جونسون " ، أن العالم يمتلك التكنولوجيا التي تمكنه من علاج هذا التغير المناخي ولكن لا يمكن التغلب عليه دفعة واحدة .

جوتيريش: علينا إيقاف استخدام الوقود الأحفوري حتى لا نحفر قبورنا قريبا

وأكد أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته بمؤتمر تغير المناخ، أن العالم ترخى في استخدام الوقود الأحفوري ، وتراخى في تنفيذ مخرجات مؤتمر باريس ، والذي عقد منذ ست سنوات مضت.

شاهد رد فعل رئيس وزراء بريطانيا لحظة وصول السيسي لـ قمة المناخ

تفاعل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وذلك لحظة مشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخوله مقر انعقاد قمة المناخ.

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، وذلك بحضور رؤساء و قادة دول كثيرة.

خبير: هناك دول مهددة بالغرق بسبب تغييرات المناخ

قال صابر عثمان خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة إن هناك آمال عديدة جدا حول قمة تغير المناخ، وخاصة بعد حدوث العديد من الاخفاقات عام 2009.

استشاري أمراض صدر يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن كورونا

ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليه توخى الحذر، و الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ فيروس كورونا، وأكد أن من يعانى من أعراض كورونا يجب أن يعزل فى مكان خاص.



إنتاج بطاريات كهربائية معمرة من الـ DNA .. بحث دكتوراه جديد

قال الدكتور جمعة سند ، أستاذ كيمياء مساعد بكلية العلوم جامعة الأزهر، تعليقا على مشاركته في بحث حول بطاريات كهربائية من الحمض النووي "DNA" ، أن البحث يأتي ضمن مجموعة من البحوث التي شارك فيها أثناء دراسته للدكتوراه في ماليزيا ، مشيرا إلى أن الهدف من البحث هو البحث عن أنظمة لتخزين الطاقة الكهربائية.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يتحسن الجو بدءا من اليوم، كما أنه سوف تستمر فرص الأمطار المتوسطة ببعض مناطق شمال الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، وتنعدم تماما فرص سقوط الأمطار على مناطق القاهرة خلال هذا الأسبوع.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-11-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الاثنين 1-11-2021.

عبر google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين 1-11- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام في القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.