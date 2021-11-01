إنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات في المنصورة بأحدث التكنولوجيا.. فيديو

عرض برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، تقريرا عن مصنع معالجة وتدوير المخلفات في المنصورة ، والذي يجرى حاليا إنشاؤه .

وقال عبده محمدين ، مدير إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية ، إن المشروع له جدوى بيئية وصحية كبيرة ، وهي متمثلة في الاستفادة من مكونات المخلفات المهملة ، بالإضافة إلى استعادة كل ما له قيمة في المخلفات ، وذلك عن طريق عمليات الفرز .

ومن جانبه قال " رضا عبد الحميد " ، مدير التشغيل بمصنع تدوير المخلفات بسندوب ، إن المخلفات كانت تتعرض للحرق ، مما يتسبب في انبعاثات حرارية ، يثر بالسلب على صحة المواطنين .

