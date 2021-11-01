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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء أبو الغيط واللجنة العسكرية الليبية خمسة + خمسة

صدى البلد

استقبل أحمد أبو الغيط  الأمين العام لجامعة الدول العربية ظهر اليوم اللجنة العسكرية الليبية ( خمسة +  خمسة)  بمقر الجامعة.

 

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أنه تم خلال الاجتماع اطلاع الأمين العام من قبل اعضاء اللجنة، المشكلة من خمسة من العسكريين من الشرق الليبي وخمسة عسكريين من الغرب ، علي مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الاخيرة ، والتي توجت بإقرار وتثبيت وقف اطلاق النار ، وكذلك اقرار خطة عمل خلال الاجتماع الأخير بجنيف الشهر الماضي،  تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية .


وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة استعرضوا  نتائج  اجتماعاتهم بالقاهرة والتي هدفت إلي إقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الأجنبي بأسره والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي كالسودان وتشاد والنيجر،  كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبية.


وأوضح المصدر أن الامين العام أكد في حديثه مع أعضاء اللجنة علي الاهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي مثنياً في هذا الاطار علي عمل اللجنة العسكرية وانجازاتها المتمثلة في وقف اطلاق النار والاتفاق علي فتح الطريق الساحلي وكذلك خطة اخراج التواجد العسكري الاجنبي من ليبيا. وأشار الي ان اخلاء الاراضي الليبية من التواجد العسكري الاجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك أمن دول الجوار الأخرى.


من جهة أخري، أكد الأمين العام  علي أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ، مع توفير السبل الكفيلة بانجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والاليات التنفيذية ، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولي سلطة منتخبة بارادة الليبيين.

 

كما أكد ابو الغيط أن الجامعة العربية ستقدم كافة سبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات او سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات ودعم جهود الدولة الليبية في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.

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