سلطنة عمان.. وزير الصحة السوري يزور المستشفى السلطاني

زار الدكتور حسن محمد الغباش - وزير الصحة بالجمهورية العربية السورية - اليوم الاثنين مركز إدارة الحالات الطارئة والأزمات وذلك ضمن برنامج الزيارة الحالية لسلطنة عمان والتي تستمر لعدة أيام.

وبحسب صحيفة الشبيبة تأتي الزيارة للوقوف والاستفادة من تجربة السلطنة في مجال عمليات الطوارئ وكيفية إدارتها وآليات الاستجابة الصحية العامة، وقد اطلع الوزير خلال زيارته لمركز ادارة الحالات الطارئة والأزمات على خطة الطوارئ وآلية الأستعداد والأنظمة والتجهيزات ومرافق المركز وآلية العمل بغرفة العمليات الصحية أثناء الحالات الطارئة ووسائل التواصل والتنسيق بين غرف العمليات في المحافظات والجهات المختصة في السلطنة.

وكما قام بزيارة للمستشفى السلطاني اطلع خلالها على المركز الوطني لعلاج الأورام وأحدث العلاجات المتوفرة في علم الأورام الجينية و الخلوية والعلاجات المستهدفة والمناعية، كما اطلع الوزير على قسم الأشعة وأقسام أخرى بالمستشفى.

فيما استمع الوفد المرافق لـ الوزير خلال زيارته لمركز التحصين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لشرح وافٍ عن الإجراءات المتبعة لسير عملية تطعيم الفئات المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وآلية التنسيق واستقبال المستحقين للتطعيم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية .

كما زار الوفد مركز الخوير الشمالية الصحي؛ واطلع خلالها على العيادة الطبية وغرفة الأشعة والصيدلية والمختبر وعيادة الأسنان واستمع من القائمين على المركز لشرح وافٍ عن آلية العمل في المركز والأنظمة الالكترونية التي تستخدم في مجال الخدمات الصحية.