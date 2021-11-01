عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. وزير الصحة السوري يزور المستشفى السلطاني

وزير الصحة السوري
وزير الصحة السوري يزور المستشفى السلطاني

زار  الدكتور حسن محمد الغباش - وزير الصحة بالجمهورية العربية السورية - اليوم  الاثنين  مركز إدارة الحالات الطارئة والأزمات وذلك ضمن برنامج الزيارة الحالية لسلطنة عمان والتي تستمر لعدة أيام.

وبحسب صحيفة الشبيبة تأتي الزيارة للوقوف والاستفادة من تجربة السلطنة في مجال عمليات الطوارئ وكيفية إدارتها وآليات الاستجابة الصحية العامة، وقد اطلع الوزير خلال زيارته لمركز ادارة الحالات الطارئة والأزمات على خطة الطوارئ وآلية الأستعداد والأنظمة والتجهيزات ومرافق المركز وآلية العمل بغرفة العمليات الصحية أثناء الحالات الطارئة ووسائل التواصل والتنسيق بين غرف العمليات في المحافظات والجهات المختصة في السلطنة.

وكما قام  بزيارة للمستشفى السلطاني اطلع خلالها على المركز الوطني لعلاج الأورام وأحدث العلاجات المتوفرة في علم الأورام الجينية و الخلوية والعلاجات المستهدفة والمناعية، كما اطلع الوزير على قسم الأشعة وأقسام أخرى بالمستشفى.

فيما استمع الوفد المرافق لـ الوزير خلال زيارته لمركز التحصين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لشرح وافٍ عن الإجراءات المتبعة لسير عملية تطعيم الفئات المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وآلية التنسيق واستقبال المستحقين للتطعيم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية .

كما زار الوفد مركز الخوير الشمالية الصحي؛ واطلع خلالها على العيادة الطبية وغرفة الأشعة والصيدلية والمختبر وعيادة الأسنان واستمع من القائمين على المركز لشرح وافٍ عن آلية العمل في المركز والأنظمة الالكترونية التي تستخدم في مجال الخدمات الصحية.

سلطنة عمان تعلن موقفها من الأزمة بين لبنان ودول الخليج

عمان.. 50 إصابة جديدة بكورونا خلال 3 أيام

الدكتور حسن محمد الغباش وزير الصحة بالجمهورية العربية السورية مركز ادارة الحالات الطارئة والأزمات سلطنة عمان صحيفة الشبيبة

موضوعات متعلقة

​​​​​​​16 وفاة و146 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

سوريا.. مناورات روسية عسكرية بالذخيرة الحية شمال وشرق البلاد

ترشيحاتنا

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه..عقوبة مراسلة جهات أجنبية بقانون العقوبات

حققوا أعلى إنتاجية من القمح.. المكرمون من وزير الزراعة: نطالب بحل أزمة الأسمدة..فيديو

حكم الدعاء للوالدين بين السجدتين.. 3 كنوز لا تحرم أبيك وأمك منها

بأكثر من 2 مليون دينار.. تاجر ليبي يشتري صقرا نادرا في العالم

فولكس فاجن تؤجل إعلان خطتها الخمسية وتقلل العمالة لهذا السبب

يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي الجديد لـ صدى البلد: زمن الدلع انتهى.. ومش هصبر على إقالة طلعت يوسف |حوار خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

بعد إحالته للجان المختصة.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 1-11-2021

ميدو يهاجم علي لطفي: مستواه لا يؤهله للعب في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

فيديو

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ