عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية إخوانية.. تدريب افتراضى على تفكيك الأوطان وكتابة التقارير السرية

بهي الدين حسن
بهي الدين حسن

كشفت صحيفة روز اليوسف عن مخطط  لتفكيك الأوطان وكتابة التقارير السرية برعاية إخوانية فى الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يطلق عليها بلاد العم سام.

وقالت صحيفة روز اليوسف إن  الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تطوير سياساتها وتوجهاتها فى التعامل مع ملفات «حقوق الإنسان»، وتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن، وذلك عبر إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، إلا أن أصحاب الأجندات المشبوهة، يواصلون محاولتهم فى إطلاق الشائعات والأكاذيب حول هذا الملف، لتصدير صور «مفبركة» حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وذلك بهدف منح بعض القوى الخارجية الفرصة للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية.

وأضافت أنه بالتزامن مع جهود مصر فى توفير «حياة كريمة» لكل المصريين، قررت عدة مراكز «من أصحاب التمويلات»، عقد تدريب افتراضى، تحت عنوان «يوم الدفاع عن الحقوق الحريات فى مصر»، وذلك عبر برامج التواصل الاجتماعى، بهدف تدريب المشاركين على إعداد تقارير «سرية» يتم إرسالها لمسئولين أمريكيين حول قضايا حقوق الإنسان فى مصر، علاوة على تهيئة مقابلات للمتدربين مع أعضاء بـ«الكونجرس».

وأشارت الصحيفة إلى أن «التدريب المشبوه» يأتى قبل منتدى «الحوار الأمريكى - المصرى»، حول حقوق الإنسان لضمان وتأكيد استمرار «واشنطن» فى استخدام نفوذها للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وهو الأمر الذى ترفضه الدولة المصرية بشكل «واضح»، فضلًا عن أن بعض المنظمات الداعية لذلك هى منظمات، ممولة وموجهة، وتعمل لخدمة بعض الدول الراعية والدعمة للإرهاب لاستهداف أخرى، وهى «منظمة العفو الدولية - هيومان رايتس فيرست - المنبر المصرى لحقوق الإنسان - معهد القاهرة لحقوق الإنسان - مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط (بوميد) - اللجنة الدولية لحماية الصحفيين - اللجنة الأمريكية للقضاء على القمع السياسى فى مصر».

وعلى صعيد آخر، يواصل البعض كتابة أسمائهم فى سجلات «الخيانة»، ويأتى على رأسهم بعض من يزعمون حبهم للوطن، ويحملون راية الدفاع عن حقوق أبنائه، إلا أنهم فى الحقيقة «تجار شعارات»، يسعون من خلالها لفتح «حنفية التمويلات»، ويأتى على رأس هؤلاء بهى الدين حسن، والذى احتل بجدارة مكانته فى قاع تاريخ مصر، حيث ينتهز أى فرصة ليحقق أى أرباح، حتى لو كان الثمن «وطنه».

وسلطت صحيفة روز اليوسف الضوء على، بهى الدين حسن، اليسارى عضو الحزب الشيوعى، والمؤمن بأفكار «ماركس» بريق الدولارات الأمريكية أسال لعابه، ليسقط فريسة لـ«الإمبريالية الاستعمارية»، ويلقى بمبادئه فى سلة «القمامة»، خاصة بعد توقف التمويل السوفيتى للحركات الشيوعية نهاية الثمانينيات.

وتابعت: لتأمين تدفق الأموال الأمريكية، عقد صفقة مع نظام مبارك وخان رفقاء النضال، ليكافأ بتعيينه عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى ٢٠٠٤، واستمر يؤدى دوره فى الخيانة بإخلاص تام، حتى عام ٢٠١٤، إذ فتحت نافذة جديدة من التمويل للتنظيم الدولى الإخوان، وبمساندة من دوائر صنع السياسة فى «واشنطن» وبعض الدوائر الغربية، أطلق «بهي» كذبة أن السلطات المصرية تحاول قتله، لكن الأخطر من هذه الحدوتة هى أن الغرب صدقها ليقوم باستخدامه فى مكايدة الدولة المصرية، وفى الواقع هو اختيار ذكى لأن «بهى» خيانة الأفكار هى لعبته ومرونته فى التقلب، فضلًا عن أن «المال» هو بوصلته فى «الخيانة».

وأكدت أن الوجه الآخر لـ«بهى»، هو محمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، والحاصل على الجنسية الأمريكية وسبق الحكم عليه فى قضية غرفة عمليات رابعة، وأثناء قضائه لعقوبته تدخل السيناتور الراحل «ماكين» وتوسط لإطلاق سراحه.

ووأوضحت أنه منذ وصوله لأمريكا، بدأ مرحلة جديدة تتلخص فى تشكيل لجان خاصة، مسئولة عن التواصل مع الإدارة الأمريكية ودوائر صنع القرار، والمراكز البحثية الأمريكية، لمحاولة التأثير على قرار إدراج تنظيم «الإخوان» على قوائم الإرهاب وتحسين صورة أفكار الجماعة داخل الولايات المتحدة.

وبدأ «سلطان» مهمته الجديدة بزيارة «البيت الأبيض» فى الأشهر الأخيرة لإدارة اوباما، وأصبح سلطان بمثابة سفير لتنظيم الإخوان داخل المجتمع الأمريكى.

وتابعت: ما لا شك فيه أن العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الإخوانية غاية فى التشبيك والتعقيد، ولعل أبرزها هى العلاقات المخابراتية التى من خلالها يتم استخدام التنظيم لصالح أهداف بعينها داخل المنطقة العربية، وهنا اتفقت كل الأطراف على تشكيل مظلة حقوقية بما يمتلك «بهى» من خبرات، ووفر «سلطان» بحكم علاقاته بالدوائر الأمريكية فى إطلاق ما سمى بـ«المنبر المصرى لحقوق الإنسان» وقامت بعض الدوائر الأمريكية بتمويل جزئى فيما تولى التنظيم الدولى للإخوان ضخ الأموال اللازمة لإطلاق المشروع الذى بدأ فى ٢٠١٩، وقبل أشهر من مناقشة تقرير مصر عن أوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأكدت أن بهى وسلطان قاما بزيارات مكوكية للكونجرس وبعض الدوائر الأمريكية، وذهب بهما «بهى» لبعض الدوائر الأوروبية، وباءت محاولتهما بالفشل ونجحت الدولة المصرية فى تقديم صورة حقيقية وواقعية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ودخل «المنبر المصرى» مرحلة البيات الشتوى، وقام بهى بتأجيره مفروشا لجماعة الإخوان لعقد لقاءات أو إصدار بيانات تحريضية بحق الدولة المصرية ومؤسساتها، ويعود المنبر خلال هذه الأيام بعد فترة من الجمود لإعلان عن دورة تدريبية للبحث عن أى نشاط أو وجود حتى لو افتراضى.

ترشيحاتنا

لأسباب سياسية.. فيسبوك لم يتحرك لوقف الكراهية وقتل الهندوس للمسلمين في الهند| تفاصيل

مصلحتي أولا| الولايات المتحدة تاريخ من ضرب الحائط بالمواثيق الأممية

وزير الزراعة: زيادة الإنتاجية من القمح لتقليل الفجوة بين الاحتياجات الغذائية والاستيراد

برعاية إخوانية.. تدريب افتراضى على تفكيك الأوطان وكتابة التقارير السرية

جونسون : الساعة تقول للبشر تحركوا وإلا سيكون الوقت متأخرا .. فيديو

رئيس الوزراء البريطاني : مدن كثيرة مهددة بالزوال إثر التغير المناخي |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

بعد إحالته للجان المختصة.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

هل تعديلات قانون المرور الجديدة ستطبق على التوك توك ..دفاع النواب تجيب

الفراخ نزلت.. أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 1-11-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

فيديو

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ